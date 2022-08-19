Марафон

Более 200 человек из регионов России примут участие в массовом забеге в горах Ингушетии

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Международный марафон от команды организаторов Caucasus Ultra Trail в четвертый раз пройдет в Джейрахском районе Ингушетии. Старт забега и финишный городок расположатся в курортном сельском поселении Армхи. Забег будет проходить 1 и 2 октября.

В этом году ожидается свыше 200 участников из различных регионов России, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

1 октября пройдет бесплатный забег на 700 метров для детей и старт дистанции «Ляжгинский водопад». Это небольшой забег на 1,6 км к красивейшему водопаду Ингушетии.

В основной день события, воскресенье, запланированы четыре дистанции: 4 км — «Армхи», 10 км, 21,1 км — «Полумарафон», 42 км — «Вовнушки» — «Марафон».

Участникам нужно преодолеть затяжные подъемы и не менее захватывающие спуски. На разных дистанциях предстоит бежать среди отвесных стен Скалистого хребта и множества памятников архитектуры средневекового ингушского зодчества.

Зарегистрироваться можно на сайте: https://russiarunning.com/event/djeirah2022.

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