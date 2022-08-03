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Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в акции «Сад памяти» в 2022 году

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В 2022 году в рамках акции «Сад памяти» на территории Ингушетии высажено около 60 тыс. саженцев разных видов деревьев, а участниками стали более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«В этом году самая масштабная посадка деревьев в регионе в рамках акции прошла в столице Ингушетии — в Магасе. Акция была приурочена к 80-летию битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что в выборе пород саженцев предпочтение организаторами отдавалось деревьям-медоносам. За все время акции были высажены саженцы ясеня, липы, березы, рябины и сирени, которая является не только символом акции, но и Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

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