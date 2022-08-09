Турнир

Более 300 борцов примут участие в турнире памяти Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии

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Ингушетия готовится к открытию международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены не только России, но и стран СНГ, Индии, Ирана и других государств. В общей сложности, мероприятие соберет более 300 человек, в том числе 35 судей, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Гостей в регионе начнут встречать 11 августа, а открытие турнира во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани состоится 12 августа в 17 часов.

Победители и призеры соревнований будут награждаться кубками, медалями, грамотами, поясами, денежными и другими ценными призами.

Напомним, подполковник, сотрудник оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Калиматов Алихан Макшарипович погиб 17 сентября 2007 года.

Указом Президента России от 4 ноября того же года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны ему присвоено звание Героя России (посмертно).

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