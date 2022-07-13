Более 300 человек планируется трудоустроить по итогам первой молодежной ярмарки вакансий в Ингушетии

Он ознакомился с организацией выставочных павильонов, предложениями работодателей и пообщался с посетителями ярмарки. Руководитель субъекта отметил, что присутствие на таких встречах самих представителей производственных площадок, готовых не только принять на работу, но и обучить, воспитать профессионала, дать хороший старт, важно для молодежи.

«Для начинающего специалиста огромное значение имеет первое место работы. Исполнительные власти, предприятия региона при полном взаимодействии должны создать комфортные условия для интеллектуального совершенствования, саморазвития наших ребят и девушек. Это прочная основа не только в борьбе с безработицей, но в формировании трудолюбивой, здоровой молодежи, нашего будущего», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

На площади было установлено 10 модулей, в каждом из которых располагались представители крупных организаций и предприятий региона, предлагавших соискателям свои вакансии. Это ООО «Сад-гигант Ингушетия», птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых профилей промышленного и строительного назначения «РИАК», ГУП «Ингушское карьероуправление», образовательный центр «Максимум», швейная фабрика «4БРА» и другие.

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов, Главе Ингушетии понравилась идея проведения такого мероприятия и потому он предложил сделать его регулярным.

«Нами принято решение организовывать систематически молодежные ярмарки вакансий в районах республики с предложениями от организаций и предприятий. Думаю, в дальнейшем и участников-работодателей ярмарки станет намного больше», — сказал Мальсагов в интервью ТАСС.