Субсидии

Более 375 млн рублей будет выделено Ингушетии на поддержку АПК

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Правительство России выделит Ингушетии средства для оказания дополнительной господдержки сельхозпроизводителям в связи с введенными санкциями.

«В текущем году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в размере 375,4 млн рублей в агропромышленной отрасли Ингушетии», — сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил: «У нас большой аграрный, животноводческий потенциал, который надо максимально реализовать. В первую очередь провести все необходимые работы по подготовке к посевной кампании, провести ее в срок и на качественном уровне».

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