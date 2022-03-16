Более 375 млн рублей будет выделено Ингушетии на поддержку АПК

«В текущем году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в размере 375,4 млн рублей в агропромышленной отрасли Ингушетии», — сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил: «У нас большой аграрный, животноводческий потенциал, который надо максимально реализовать. В первую очередь провести все необходимые работы по подготовке к посевной кампании, провести ее в срок и на качественном уровне».