Более 400 случаев рака выявлено в Ингушетии за 6 месяцев

Об этом было сообщено на заседании по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медпомощи под руководством вице-премьера региона Марьям Амриевой.

Как отметила замминистра здравоохранения Хади Угурчиева, в целом за 10-летний период по республике наблюдались колебания показателя смертности от онкологии, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако по отношению к 2011 году, отмечается снижение показателей смертности.

Позитивную динамику в ведомстве связывают с реализацией мероприятий по реорганизации и качественному улучшению оказания онкологической помощи — раннее выявление заболеваний, значительное улучшение лечения, единый методический подход к оформлению документов.

Амриева обратила внимание, что эффективная профилактика рака позволяет свести риск опасного заболевания к минимуму. Для этого требуется совершенствование комплекса мер первичной профилактики, включая расширение перечня исследований программы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего выявления злокачественных новообразований.

«Необходимо повысить эффективность онкоскрининга и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов и усилить контроль работы смотровых кабинетов», — считает зампред.

По итогам заседания приняты решения для обязательного исполнения, касающиеся улучшения качества работы онкологической службы региона, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что основным профильным медучреждением в Ингушетии является республиканский онкологический диспансер, построенный в 2017 году со стационарным отделением на 110 коек, включая 4 реанимационных. Онкологическая служба также представлена поликлиническим отделением в республиканской больнице и стационаром дневного пребывания на 20 коек, а также пятью первичными онкологическими кабинетами, центром амбулаторной онкологической помощи, дополнительными койками онкологического профиля на базе Ингушской республиканской клинической больницы.