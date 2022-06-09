Более 500 подростков трудоустроят в Ингушетии на период летних каникул

«Впервые в летней кампании планируется организовать занятость более 500 несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации», — цитирует пресс-служба Фурсова.

Отмечается, что в рамках летней занятости дети и подростки будут проводить временные работы по озеленению и благоустройству территорий школ, уходу за насаждениями, обрезке кустарников, участвовать в культурно-массовых мероприятиях и т. д.

Напомним, в Ингушетии 34 пришкольных и три стационарных лагеря будут принимать детей с 20 июня. Всего летним отдыхом планируется охватить свыше 5 тыс. человек. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и неполных семей, а также детям-инвалидам будут предоставлены бесплатные путевки.