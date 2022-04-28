Наркотики

Более 545 граммов героина хранил житель Ингушетии

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Правоохранители Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по республике в домовладении жителя Малгобека обнаружили черный пакет и пластиковых стакан, в которых хранились 12 свертков с наркотическим средством.

Обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 234 УК России, изъято 545,9 грамма героина, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (сбыт наркотиков в крупном размере) УК.

Мужчина водворен в специальное помещение для задержанных лиц за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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