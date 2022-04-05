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Более 60 учителей Ингушетии пройдут обучение в рамках проекта «Билет в будущее»

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В рамках проекта профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» более 60 учителей Ингушетии пройдут обучение, как педагоги-навигаторы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, Уже начался набор педагогов, с сентября стартует обучение.

«Учителя будут проходить обучение онлайн, после курсов они получат документы о повышении квалификации. Считаю, что сам проект очень важен, так как он помогает школьникам еще в раннем возрасте определиться с будущей профессией», — отметила руководитель Минобрнауки Ингушетии Эсет Бокова.

Отмечается, что подготовка школьных учителей — важнейший и неотъемлемый этап реализации проекта «Билет в будущее», основная задача которого — расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. На данном этапе опытные наставники и эксперты рассказывают учителям о концепции и алгоритме реализации проекта, нюансах работы со школьниками и их родителями. Педагоги-навигаторы знакомятся с передовыми инструментами профориентологии и профориентационной диагностики, изучают новейшие тематические мультимедийные учебные пособия и учатся применять эти знания на практике в рамках проекта «Билет в будущее».

Напомним, «Билет в будущее» — это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

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