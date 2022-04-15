Более 70 мероприятий почти на 8,9 млрд руб. реализуют в Ингушетии по нацпроектам в этом году

«По нацпроектам на 2022 год подписано 39 финансовых соглашений на 8 млрд 896 млн рублей, из них федеральные средства — 8 млрд 462 млн руб.», — сказал Фурсов.

Как отметил вице-премьер, предусмотренный объем субсидий на 2022 год направляется на реализацию более 70 мероприятий, основные из них — завершение семи детских садов на 1 тыс. 510 мест и 21 школы на 13 тыс. 666 мест.

Из указанных 21 школы по 7 объектам вместимостью 5040 мест имеется техническая готовность свыше 95%. Также запланированы важные проекты по ликвидации свалки в Малгобеке, обустройству 19 территорий общественного пользования, оснащению учреждений культуры современными инструментами и оборудованием,

Средства затратят и на строительство инфекционного отделения для детской больницы и медорганизации в селе Кантышево, приобретение оборудования для онкологического и сердечно-сосудистого центров, а также на другие значимые для социально-экономической инфраструктуры республики направления.

Совокупный объем финансирования нацпроектов в регионе в 2021 году составлял 12 млрд 254 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 12 млрд 33 млн рублей.