Более 70 мероприятий почти на 8,9 млрд руб. реализуют в Ингушетии по нацпроектам в этом году
Республика заключила около 40 соглашений с соответствующими ведомствами для финансирования национальных проектов в этом году, сообщил вице-премьер Олег Фурсов на заседании в парламенте региона.
«По нацпроектам на 2022 год подписано 39 финансовых соглашений на 8 млрд 896 млн рублей, из них федеральные средства — 8 млрд 462 млн руб.», — сказал Фурсов.
Как отметил вице-премьер, предусмотренный объем субсидий на 2022 год направляется на реализацию более 70 мероприятий, основные из них — завершение семи детских садов на 1 тыс. 510 мест и 21 школы на 13 тыс. 666 мест.
Из указанных 21 школы по 7 объектам вместимостью 5040 мест имеется техническая готовность свыше 95%. Также запланированы важные проекты по ликвидации свалки в Малгобеке, обустройству 19 территорий общественного пользования, оснащению учреждений культуры современными инструментами и оборудованием,
Средства затратят и на строительство инфекционного отделения для детской больницы и медорганизации в селе Кантышево, приобретение оборудования для онкологического и сердечно-сосудистого центров, а также на другие значимые для социально-экономической инфраструктуры республики направления.
Совокупный объем финансирования нацпроектов в регионе в 2021 году составлял 12 млрд 254 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 12 млрд 33 млн рублей.