Более 82 млн выделено Ингушетии на поддержку рынка труда в регионе

Для софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ингушетия получит 63283,7 тыс. рублей.

А в целях решения проблем при реализации региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения еще 19494,3 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства России, большая часть суммы — свыше 25,5 млрд рублей — пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.

Остальные средства — почти 6 млрд рублей — выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — отметил Мишустин на заседании правительства 17 марта.