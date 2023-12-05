Образование

Более чем в 100 образовательных организациях Ингушетии созданы центры «Точка роста»

0

С 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» в 103-х общеобразовательных организациях Ингушетии созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов на своей пресс-конференции.

По его словам, на базе центров осуществляется реализация не только общеобразовательных программ по предметным областям с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.

«В 2019-2022 годах в республике введено в эксплуатацию 26 новых школ с проектной мощностью 16 237 ученических мест, создано 3526 рабочих мест. Построено 37 ДОУ, благодаря чему создано 7910 дополнительных мест в системе дошкольного образования, рабочих мест — 2989. В 2023 году ведется строительство 12 школ на 6778 ученических и 988 рабочих мест, 13 дошкольных учреждений на 1730 детей и 688 рабочих мест», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что обеспечение качественного образования возможно только при усовершенствовании системы подготовки педагогических кадров и развитии материально-технической базы учреждений.

По итогам участия Минобразования Ингушетии в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета в 2022 году в республике стало возможным создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Института повышения квалификации.

«Создание такого центра дает возможность анализировать профессиональные компетенции педагогических работников, своевременно оказывать помощь педагогам в построении индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных запросов, организовать обучение по эксклюзивным модулям программ повышения квалификации в форме стажировок, внедрять новые форматы повышения профессионального мастерства», — подчеркнул руководитель субъекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Около 100 беженцев из сектора Газа примет Ингушетия
Глава Ингушетии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире
В селе Алхасты Ингушетии начаты работы по прокладке электропроводящих сетей
В 2025 году в Ингушетии начнется строительство комплекса по переработке ТКО
В Ингушетии будет создан Дом молодежи
Глава Ингушетии заявил, что Путин находится в центре ожиданий населения
В Ингушетии реализуется более 10 крупных проектов в сфере АПК на 21 млрд рублей
Калиматов заявил, что жители Ингушетии всегда ответственно подходили к выборам
Реконструкцию 26-километрового участка ФАД «Кавказ» в Ингушетии завершат в 2024 году
После обстрела машины полицейского в Ингушетии завели дело
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по изготовлению кожаных браслетов

Главное

Яндекс.Метрика

 