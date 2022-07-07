Более полусотни налоговиков в Ингушетии скрывали свои доходы от государства

«Установлено, что отдельные должностные лица управления в 2021 году представили недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ими были укрыты сведения о находящихся в собственности и пользовании объектах движимого и недвижимого имущества, о полученных доходах от их реализации, не отражались либо неверно отражались суммы доходов по месту работы и иные доходы, не указывались счета, открытые в кредитных организациях.

«Установлены также факты отсутствия в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подписей, как самих сотрудников управления, так и уполномоченных должностных лиц кадровой службы, принявших указанные сведения», — добавили в пресс-службе.

По итогам проверки прокурор республики внес представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес руководителя управления Федеральной налоговой службы России по республике.

По результатам его рассмотрения 53 должностных лица управления привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь.