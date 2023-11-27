Электроснабжение

Больше половины населения Сунжи Ингушетии остались без света из-за сильного ветра

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Около 60% жителей города Сунжа остались без электроэнергии из-за сильного ветра и обрыва проводов электропередачи. Также частично ограничено электроснабжение в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Глава города провел экстренное совещание в связи с сильным ветром, который обрушился на город. Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации отчитался, что в городе обошлось без чрезвычайных ситуаций и пострадавших. Повреждены линии электропередач, в связи с чем ограничено электричество у 60% жителей», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент РЭС работает в усиленном режиме. Водоснабжение также восстановлено, ожидается наполнение водопроводной сети.

Глава администрации отметил, что все необходимые меры были приняты для обеспечения безопасности горожан и минимизации ущерба от стихии.

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