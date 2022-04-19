Борцы ингушского СК «Ади Ахмад» завоевали 7 медалей на межрегиональном турнире в Грозном

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, соревнования прошли в Грозном и были приурочены ко Дню мира.

Так, победителями в своих весовых категориях стали Костоев Асламбек и Костоев Умар. «Серебро» завоевали Хакиев Абдул-Малик, Белхароев Адам. Тройку лучших замкнули Калиматов Хамзат, Баркинхоев Рахим и Евлоев Магомед.