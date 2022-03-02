Борцы спортклуба «Кушт» заняли призовые места на первенстве СКФО в столице Ингушетии
Спортсмены клуба «Кушт» успешно выступили на первенстве СКФО в Магасе, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобека.
«В соревнованиях по вольной борьбе приняли участие свыше 240 спортсменов из всех субъектов СКФО. Гости отметили высокий уровень организации соревнований и теплый прием, оказанный Ингушетией участникам первенства», — говорится в сообщении.
Воспитанники спортклуба «Кушт» Али Цокаев и Ахмед Сакалов заняли, соответственно, первое и третье места.