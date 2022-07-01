Борьба

Борцы вольного стиля из Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне

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Воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призерами открытого республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей 2008-2012 годов рождения в Чечне.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования проходили в сельском поселении Нижний Нойбер Гудермесского района.
Золотые медали на турнире завоевали Гаракоев Адам и Осмиев Мансур. «Серебро» у Осмиева Муслима, «бронза» досталась Дахкильгову Хамзату. Тренируются ребята под руководством Шамиля Гаракоева.

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