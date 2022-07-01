Борцы вольного стиля из Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования проходили в сельском поселении Нижний Нойбер Гудермесского района.

Золотые медали на турнире завоевали Гаракоев Адам и Осмиев Мансур. «Серебро» у Осмиева Муслима, «бронза» досталась Дахкильгову Хамзату. Тренируются ребята под руководством Шамиля Гаракоева.