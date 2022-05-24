Греко-римская борьба

Борец греко-римского стиля из Ингушетии стал призером первенства России в Уфе

0

Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Мехди Дзейтов завоевал бронзовую награду на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в весовой категории до 57 кг.

Соревнования в Уфе были посвящены памяти заслуженного тренера СССР В. А. Бормана. По сообщению пресс-службы Минспорта Ингушетии, на первенстве республику представляли 10 спортсменов.

«К сожалению, Дзейтов совершил ошибку и не получил возможность пройти в финал», — сказал президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Напомним, за звание лучших на этих соревнованиях боролось более 550 спортсменов из 65 регионов страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выясняют обстоятельства гибели ребенка при падении из окна девятого этажа
Индийские грепплеры могут провести сборы на спортивной базе «Мужичи» в Ингушетии
Экс-главу сельской администрации в Ингушетии уличили в незаконном оформлении земельных участков
Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта»
Квота на хадж для жителей Ингушетии в 2022 году составит 580 мест
Ингушский спортсмен Сулейм Чапанов завоевал «золото» первенства России по боксу
В Ингушетии выясняют обстоятельства гибели ребенка при падении из окна девятого этажа
В Ингушетии прошел финал республиканской военно-спортивной игры «Зарница»
Ингушетия в течение трех лет получит более 150 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры
В Херсонскую и Харьковскую области власти Ингушетии отправили 25 тонн гуманитарной помощи
Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 