Борец греко-римского стиля из Ингушетии стал призером первенства России в Уфе

Соревнования в Уфе были посвящены памяти заслуженного тренера СССР В. А. Бормана. По сообщению пресс-службы Минспорта Ингушетии, на первенстве республику представляли 10 спортсменов.

«К сожалению, Дзейтов совершил ошибку и не получил возможность пройти в финал», — сказал президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Напомним, за звание лучших на этих соревнованиях боролось более 550 спортсменов из 65 регионов страны.