Борец греко-римского стиля из Ингушетии стал призером первенства России в Уфе
Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Мехди Дзейтов завоевал бронзовую награду на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в весовой категории до 57 кг.
Соревнования в Уфе были посвящены памяти заслуженного тренера СССР В. А. Бормана. По сообщению пресс-службы Минспорта Ингушетии, на первенстве республику представляли 10 спортсменов.
«К сожалению, Дзейтов совершил ошибку и не получил возможность пройти в финал», — сказал президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.
Напомним, за звание лучших на этих соревнованиях боролось более 550 спортсменов из 65 регионов страны.