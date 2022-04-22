Борец из Карабулака Ингушетии Мансур-Бек Барахоев стал мастером спорта России
Воспитанник карабулакской спортивной школы Мансур-Бек Барахоев стал мастером спорта России по спортивной борьбе.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, это звание ингушскому атлету вручили в Москве, где он сейчас тренируется.
В активе карабулакчанина победа в Кубке Москвы, победы на международном и всероссийском мастерских турнирах. На счету спортсмена и ряд других значимых достижений.
Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов поздравил Мансур-Бека с выполнением норматива, пожелал ему дальнейшего продвижения в спорте.