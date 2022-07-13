БТР из-за отказа тормозов съехал в кювет в предгорной зоне Ингушетии, есть пострадавшие

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Военнослужащие получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает администрация Сунженского района Ингушетии.

«На территории сельского поселения Галашки водитель БТР, не справившись с управлением совершил опрокидывание в кювет, в результате ДТП пострадали военнослужащие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что первую помощь оказали служба скорой медицинской помощи Галашкинской больницы и сотрудники местной администрации.

Пострадавшие были доставлены в районное травматологическое отделение.

На место инцидента выезжали спасатели, сотрудники центра медицины катастроф и полиция.

Как уточнил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, на окраине населенного пункта военнослужащий, управляя БТР, предположительно из-за отказа тормозов техники съехал в кювет. По этой причине произошло опрокидывание.

Экипаж боевой машины получил различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Сунженского района.

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