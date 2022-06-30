Бук восточный и сосна Сосновского в Ингушетии получат генетический паспорт

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Растущие на территории Ингушетии бук восточный и сосна Сосновского получат генетический паспорт, образцы деревьев уже направлены в лабораторию Центра защиты леса Воронежской области, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В рамках выполнения государственного задания генетические образцы бука восточного и сосны Сосновского (крючковатой), собранные в лесном фонде республики специалистами Минприроды Ингушетии и филиала ФБУ «Рослесозащита», направлены в лабораторию Центра защиты леса Воронежской области», — говорится в сообщении.

Формирующаяся база генетических данных лесных деревьев позволит определить степень их устойчивости к внешним воздействиям.

«Исследования послужат, в том числе, для предотвращения распространения очагов болезней и вредителей леса, позволят узнать, какие гены помогают деревьям лучше приспосабливаться к неблагоприятным условиям. Эти особенности можно использовать в селекции, чтобы деревья получили способность противостоять засухам, вредителям, а также могли прижиться в нетипичных почвах», — добавили в ведомстве.

Применение генетического метода позволит в будущем предотвратить неправильные высадки при лесовосстановлении и выявлять заболевания на начальной стадии.

В практику лесного хозяйства в последние годы начали активно внедряться генетические методы исследования как отдельных деревьев, так и целых лесных массивов. В системе лесного хозяйства эта работа возложена на Российский центр защиты леса, подведомственное учреждение Рослесхоза. Для сбора и хранения всей полученной в результате генетических исследований информации разработана автоматизированная аналитическая система «Лесная генетика».

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