Следком

Бывший мэр города Сунжа Ингушетии подозревается в незаконном оформлении земель

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Экс-глава города Сунжа стал фигурантом дела о превышении полномочий при выдаче документов на муниципальные земли местным жителям, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2018 года незаконно выдал в собственность двум гражданам в муниципальном образовании земельные участки для индивидуального жилищного строительства, хотя они малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий не являлись», — сказал представитель ведомства.

Собеседник добавил, что необоснованно выданные документы послужили основанием для регистрации права собственности данными лицами на земельные участки общей площадью 1,2 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью около 700 тысяч руб.

Дело экс-мэра расследуют по ч. 2 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

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