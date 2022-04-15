Бывший ведущий специалист Минпрома Ингушетии обвиняется в получении крупной взятки

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый, находясь в городе Назрани, в нарушение должностных обязанностей и вопреки интересам службы, получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, денежные средства в виде взятки в сумме 1,5 млн. рублей за продление срока действия лицензии на продажу алкогольной продукции.

После мужчина задержан сотрудниками МВД, проводившими оперативно-розыскные мероприятия по разоблачению его преступной деятельности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.