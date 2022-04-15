Бывший ведущий специалист Минпрома Ингушетии обвиняется в получении крупной взятки
В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего ведущего специалиста министерства промышленности и цифрового развития республики. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый, находясь в городе Назрани, в нарушение должностных обязанностей и вопреки интересам службы, получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, денежные средства в виде взятки в сумме 1,5 млн. рублей за продление срока действия лицензии на продажу алкогольной продукции.
После мужчина задержан сотрудниками МВД, проводившими оперативно-розыскные мероприятия по разоблачению его преступной деятельности.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.