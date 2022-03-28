Руководитель волонтерского центра «ЕР» Магомед Дарсигов также напомнил, что в республике продолжает работу штаб приема гуманитарной помощи, открытый на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

«В сборе гуманитарной помощи принимают участие депутаты всех уровней, предприниматели, неравнодушные жители республики. В основном это предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, постельные принадлежности, одежда, игрушки и канцтовары для детей. Надеюсь, что это поможет нуждающимся пережить нелегкое время. Партия «Единая Россия» готова и дальше оказывать всестороннюю помощь жителям Донецкой и Луганской Народных республик» — цитирует Дарсигова пресс-служба Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе открыт центр гуманитарной помощи «Единой России», где жители города могут получить необходимую поддержку. Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту.

С жителями Мариуполя, других сел и городов, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооруженных формирований Украины, встретился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Они посетили ПВР в поселке Володарское. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек.

«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — подчеркнул Турчак, отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

В свою очередь, Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдет рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий. «Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

По его словам, задача номер один — восстановить хозяйство. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — заверил Турчак.

Пушилин отметил, что, в первую очередь, нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем ДНР и освобождены, из них уже люди могут выехать. «У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал он.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, глава ДНР подчеркнул: как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населенных пунктов начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

«Задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации», — рассказал Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. «Такова нацистская идеология с учетом большого количества оружия на руках», — отметил глава ДНР.