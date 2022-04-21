Центр культурного развития Магаса приглашает юных рукодельниц в кружок «Мягкий мир»

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В Центре культурного развития Магаса открылся новый кружок для юных рукодельниц «Мягкий мир», сообщила пресс-служба учреждения.

Руководитель кружка, художник-сценарист Тамара Цицкиева поможет девочкам овладеть искусством под названием фелтинг — создание изделий из войлока.

По словам Тамары Цицкиевой, такое рукоделие, как валяние из шерсти, становится популярнее и не теряет своей актуальности.

«Это очень древний способ создать уникальные и красивые вещи своими руками. Фелтинг — очень увлекательный творческий процесс. Из валяной шерсти можно создавать все что угодно: модные украшения, сумки, уютные предметы одежды и интерьера, очаровательные игрушки, а также удивительные узоры на шёлке, хлопке, шифоне и других тканях», — рассказала она.

Для желающих освоить этот вид рукоделия в ЦКР и открыт кружок «Мягкий мир».

Телефон для справок — 8 (8734) 55-45-58.

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