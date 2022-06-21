Центр управления регионом Ингушетии оперативно отреагировал на обращение жителей Магаса

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В Центр управления регионом Ингушетии поступило обращение от жителей Магаса, проживающих в многоквартирных домах на улице Горчханова.

Заявители выразили беспокойство по поводу обвала асфальта вокруг канализационного люка. По словам местных жителей, они опасались, что при малейшем давлении асфальт может провалиться, что чревато для окружающих.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ЦУР, обращение было взято в работу и передано в городскую администрацию. После чего участок вокруг люка забетонировали и привели в безопасное состояние.

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