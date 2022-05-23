Центральная школа искусств Ингушетии приглашает на концерт «Летняя рапсодия»
Центральная школа искусств Ингушетии 1 июня по давней традиции проведет концерт «Летняя рапсодия», приуроченный к Международному дню защиты детей. Мероприятие включено в план реализации Всероссийского проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба учреждения.
Традиционно концерт состоится во дворе ЦШИ, а сценой выступит просторное крыльцо, на котором в праздничном обрамлении будет установлено цифровое пианино.
Юные музыканты представят зрителям прекрасные мелодии на фортепиано, скрипке, гитаре, саксофоне, гитаре, флейте, а также вокальные композиции. К праздничному концерту подготовлены ансамблевые выступления, в большинстве своем это семейные дуэты, представляющие игру в четыре руки на фортепиано, игру на скрипке и фортепиано, а также скрипке и гитаре.