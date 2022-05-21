Центральное мероприятие к 30-летию Ингушетии смогут посетить 6,5 тыс. человек

Проведение торжеств в селах запланировано в домах культуры, в городах юбилей отметят в ДК и культурно-досуговых центрах, а в столице республики — традиционно на площади перед 100-метровой башней Согласия.

Попасть на ключевое мероприятие в городе Сунжа можно будет по пригласительным билетам, распределять которые будут администрации муниципальных образований. Концерт начнется в 19 часов на центральном стадионе имени Дьякова.

Отмечается, что количество посадочных мест здесь увеличено почти в два раза. Теперь сунженский стадион сможет принять около 6,5 тыс. жителей. Кроме того, событие будет транслироваться по национальному телевидению.

Не менее увлекательные мероприятия ожидают жителей в других городах. В Магасе запланированы фестивали, лазерные и огненные шоу, выставки и концерт, который начнется в 11 часов. Вход будет свободный. Завершится праздник в столице грандиозным салютом в 22:00 мск.

Что касается доступа к местам проведения ведущих празднеств, сообщается, что в Сунже движение будет частично перекрыто. Улица Богатырева будет закрыта от лицея до перекрестка с улицей Плиева. Улица Хашагульгова будет перекрыта от перекрестка с улицей Богатырева до перекрестка с улицей Сейнароева.

Специально для гостей, прибывших на личном транспорте, будет организована парковочная зона на территории Сунженского авторынка. Отсюда их будут забирать и довозить до места автобусы, которые каждые пять минут будут курсировать от авторынка до стадиона.