Важно учесть, что работе с предметами большого веса обычно подбирают стальные тросы и цепи из мягкого металла. Выбор всегда основываются на характеристиках конкретной модели. Несмотря на повышенную прочность цепей, трос многожильный стальной тоже может выдерживать колоссальные нагрузки. Изделия, в частности, используют для подъема кабин в шахтах лифтов и при перемещении многотонных грузов на строительных площадках. Поэтому при сравнении стоит обратить внимание на ключевые факторы конкретных моделей.

Что прочнее: цепь или трос? Объясняют эксперты

Стальной трос представляет собой канат, свитый из прядей металлической проволоки. Последняя обматывается вокруг сердечника — стального или органического. В результате изделие получает высокое разрывное усилие. Оно зависит от множества факторов, в частности от количества прядей, толщины проволоки и диаметра сердечника.

Грузоподъемные цепи, в свою очередь, изготавливаются из мягких металлов, которые обеспечивают максимальное сопротивление повышенному напряжению. Изделие имеет свои особенности — в частности, специфические правила применения в процессе подъема и перемещения грузов. Однако остается востребованным ввиду повышенной прочности.

Если сравнивать цепи и металлические тросы по критерию наибольшей прочности, то стоит отметить ключевые показатели, отражающие этот параметр. Прежде всего, речь идет о разрывной крепости — максимальной нагрузке, которую изделие способно выдержать до деформации и последующего разрыва. При этом нас будет интересовать и еще один показатель — рабочая крепость, отражающая максимальную нагрузку, с которой может эксплуатироваться изделие. Обычно она составляет:

● 1/6 от разрывной крепости металлических тросов;

● 1/4 от разрывной крепости грузоподъемных цепей.

По соотношению этих показателей цепи прочнее, чем металлические тросы. Однако в большинстве случаев они подходят только для поднятия грузов в строго вертикальном направлении из-за риска раскачивания. К тому же важно учитывать параметры изделия: определенная модель стального троса может иметь большую разрывную крепость, чем конкретная грузоподъемная цепь.

Соответственно при выборе целесообразнее обращать внимание на характеристики изделий, их назначение и условия эксплуатации. Учитывая широкий выбор моделей, подобрать цепь или трос с нужными параметрами можно для решения любой задачи по подъему и перемещению грузов, комплектации и модернизации оборудования.

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