Чай с коноплей пытались передать заключенному в Ингушетии
Сотрудниками учреждения СИЗО-1 в городе Карабулаке в помещении приема посылок и передач при досмотре продуктов питания было обнаружено вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН России по республике.
«Согласно заключению экспертизы, указанное вещество является марихуаной общим весом белее 14 граммов», — сказал собеседник издания.
Передать наркотическое вещество в чайных пакетиках родственнику арестанту по делу о приобретении и изготовлении наркотиков, пыталась 31 летняя жительница республики.
Таким образом подследственный стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье 228 УК России. Теперь ему грозит срок до трех лет лишения свободы.