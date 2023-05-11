Наркотики

Чай с коноплей пытались передать заключенному в Ингушетии

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Сотрудниками учреждения СИЗО-1 в городе Карабулаке в помещении приема посылок и передач при досмотре продуктов питания было обнаружено вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН России по республике.

«Согласно заключению экспертизы, указанное вещество является марихуаной общим весом белее 14 граммов», — сказал собеседник издания.

Передать наркотическое вещество в чайных пакетиках родственнику арестанту по делу о приобретении и изготовлении наркотиков, пыталась 31 летняя жительница республики.

Таким образом подследственный стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье 228 УК России. Теперь ему грозит срок до трех лет лишения свободы.

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