Чай с коноплей пытались передать заключенному в Ингушетии

«Согласно заключению экспертизы, указанное вещество является марихуаной общим весом белее 14 граммов», — сказал собеседник издания.

Передать наркотическое вещество в чайных пакетиках родственнику арестанту по делу о приобретении и изготовлении наркотиков, пыталась 31 летняя жительница республики.

Таким образом подследственный стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье 228 УК России. Теперь ему грозит срок до трех лет лишения свободы.