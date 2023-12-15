Чемпионом мира по джиу-джитсу стал 5-летний мальчик из Ингушетии

«Зейд стал двойным чемпионом мира, выступая в разделе Gi и No-Gi среди белых поясов в весовой категории до 19 кг», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, юный спортсмен является воспитанником клуба Magas BJJ. Тренирует бойца опытный наставник Беслан Картоев.

Отмечается, что Зейд стал первым в Ингушетии чемпионом мира по джиу-джитсу в своем возрасте.