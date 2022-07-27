Четверо детей и двое взрослых попали в больницу после ДТП в Ингушетии

«Накануне вечером на окраине сельского поселения Сурхахи произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два внедорожника — Range Rove и BMW», — сказал представитель ведомства.

По его данным, четверо детей и двое взрослых с различными травмами доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, погибших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели отряда «Эрзи» и спецтехника.