ДТП

Четверо детей и двое взрослых попали в больницу после ДТП в Ингушетии

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Назрановском районе, есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МЧС.

«Накануне вечером на окраине сельского поселения Сурхахи произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два внедорожника — Range Rove и BMW», — сказал представитель ведомства.

По его данным, четверо детей и двое взрослых с различными травмами доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, погибших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели отряда «Эрзи» и спецтехника.

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