Четверо жителей Ингушетии предстанут перед судом по обвинению в терроризме

Как сообщалось ранее, двое жителей республики вступили в состав международной организации «Исламское государство», которая в соответствии с решением Верховного Суда России признана террористической, дав при этом присягу верности ее лидеру. Противоправные действия обвиняемых были направлены на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на непосредственное приготовление к совершению террористического акта путем взрыва и поджога объектов правоохранительных органов, расположенных на территории города Сунжа республики, с целью дестабилизации обстановки.

Двое других жителей региона, будучи осведомленными о том, что вышеуказанные лица вступили в состав международной террористической организации, разделяя их радикальные убеждения, дали свое согласие оказывать пособническую помощь в виде участия в приискании мест размещения лагеря для скрытого нахождения участников террористической организации, хранения средств совершения преступления, планирования преступлений и реализации иных задач, противоречащих законодательству России.

По ходатайству органов следствия судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Максимальное наказание за совершение вышеуказанных преступлений предусматривает до двадцати лет лишения свободы.