Четыре ингушских тхэквондиста стали призерами соревнований «Кубок Дона» в Ростове-на-Дону

«Победителями в своей весовой категории стали Абдул-Малик Муталиев (до 30 кг) и Абу-Бакар Хидиров (до 37 кг). Серебряная награда у Арби Аушева (до 57 кг) и Ибрагима Цурова (до 41 кг). Бронзовая медаль в активе у Илеза Гадаборшева (до 65 кг)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что призовые места оспаривают порядка 500 участников из более чем 20 регионов страны.