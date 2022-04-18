Тхэквондо

Четыре ингушских тхэквондиста стали призерами соревнований «Кубок Дона» в Ростове-на-Дону

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С 15 по 18 апреля в Ростове-на-Дону проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Дона» среди юношей и юниоров до 16 лет. Ингушские спортсмены завоевали пять медалей, среди которых две золотые, две серебряные и одна бронзовая, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.

«Победителями в своей весовой категории стали Абдул-Малик Муталиев (до 30 кг) и Абу-Бакар Хидиров (до 37 кг). Серебряная награда у Арби Аушева (до 57 кг) и Ибрагима Цурова (до 41 кг). Бронзовая медаль в активе у Илеза Гадаборшева (до 65 кг)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что призовые места оспаривают порядка 500 участников из более чем 20 регионов страны.

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