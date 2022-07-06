Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры многоэтажки в Ингушетии

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Правоохранительные органы республики устанавливают обстоятельства гибели ребенка в результате падения из окна квартиры в Магасе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В полицию поступило сообщение о том, что в реанимацию республиканской больницы доставлена девочка 2017 года рождения. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей», — сказал источник.

По данным собеседника нашего издания, выехавшие на место ЧП правоохранители выяснили, что травмы девочка получила по неосторожности в результате падения из окна квартиры на четвертом этаже в Магасе.

Погибшая девочка была инвалидом детства, болела синдромом Дауна. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в мае этого года малолетний мальчик погиб в ингушской Назрани, выпав из окна многоквартирного дома. В связи с участившимися случаями падения детей из окон СУ СКР по Ингушетии обратилось к жителям с просьбой принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

С апреля по май 2022 года по фактам травмирования и гибели детей более чем в 20 регионах следственными органами СК России проводились доследственные проверки, по нескольким из них возбуждены уголовные дела. Во многих случаях причиной гибели и получения травм детьми послужила невнимательность и безответственность взрослых.
Родители подчас забывают, что, если ребенок играет в комнате, где открыто окно, даже если оно оборудовано москитной сеткой, нельзя оставлять малыша без присмотра ни на минуту. В силу возраста дети не всегда осознают опасность.

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