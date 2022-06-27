Чиновники администрации сельского поселения Ингушетии подозреваются в превышении должностных полномочий

По данным следствия, с 2006 по 2007 год должностные лица при отсутствии законных оснований выдали нескольким жителям республики постановления, в которые внесли заведомо ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 3 тыс. кв. м.

Данные документы послужили основанием для регистрации управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ингушетии права собственности на указанные земельные участки стоимостью около 1,1 млн рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.