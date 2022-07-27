Число участников конкурса на лучшее ЛПХ в Ингушетии значительно возросло

Почти вдвое увеличено и число призёров. Специальная комиссия выезжает по адресам владельцев подворий, чтобы наглядно оценить результаты их труда. Так, рабочей группой проверены ЛПХ более 30 заявителей города Карабулака и Малгобекского района.

По завершении проверок состоится заседание комиссии, в составе которой члены правительства, представители Минэкономики и Минсельхоза. Они определят участников финала конкурса.

Напомним, размер призовых выплат — от 50 тысяч до полумиллиона рублей.