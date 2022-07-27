Число участников конкурса на лучшее ЛПХ в Ингушетии значительно возросло
В текущем году количество заявок на конкурс за звание лучшего подсобного хозяйства Ингушетии значительно возросло — около 300, об этом сообщило аграрное ведомство республики.
Почти вдвое увеличено и число призёров. Специальная комиссия выезжает по адресам владельцев подворий, чтобы наглядно оценить результаты их труда. Так, рабочей группой проверены ЛПХ более 30 заявителей города Карабулака и Малгобекского района.
По завершении проверок состоится заседание комиссии, в составе которой члены правительства, представители Минэкономики и Минсельхоза. Они определят участников финала конкурса.
Напомним, размер призовых выплат — от 50 тысяч до полумиллиона рублей.