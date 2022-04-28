Профилактика наркомании

Члены АТК Ингушетии посетили первый в регионе центр реабилитации наркозависимых

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Члены Антинаркотической комиссии Ингушетии по поручению Главы республики посетили первый профессиональный на территории региона центр реабилитации наркозависимых.

В настоящее время в центре «Возрождение» избавляются от пагубной привычки 25 человек, которые находятся на разных стадиях наркозависимости: лёгкой, средней и тяжёлой. Наблюдают за пациентами 6 человек — терапевты, консультанты, волонтёры. В центре реализуется реабилитационная программа «12 шагов».

«Здесь есть необходимые условия для проведения социальной реабилитации: комната для сна и отдыха, спортзал, кухня. Пациенты получают сбалансированное питание. В „Возрождении“ реабилитацию прошли более 300 человек. Всего в регионе на сегодняшний день функционируют 6 подобных некоммерческих организаций. Надеюсь, что в ближайшие месяцы мы откроем наркологический диспансер в сельском поселении Плиево на 50 койко-мест. Там будет наркологическое отделение и отделение реабилитации», — отметил советник Главы Ингушетии Игорь Антонов.

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