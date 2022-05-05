Covid-19 выявлен за минувшие сутки у 6 жителей Ингушетии
На 5 мая текущего года в Ингушетии проведено 835 888 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 747 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+6 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 046, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализирован 72 человек, 16 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.
8человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.