Коронавирус

Covid-19 выявлен за минувшие сутки у 6 жителей Ингушетии

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На 5 мая текущего года в Ингушетии проведено 835 888 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 747 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+6 за сутки).

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 046, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 72 человек, 16 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

8человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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