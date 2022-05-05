Covid-19 выявлен за минувшие сутки у 6 жителей Ингушетии

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 046, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 72 человек, 16 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

8человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.