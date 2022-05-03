Коронавирус

Covid-19 выявлен за минувшие сутки у 8 жителей Ингушетии

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На 3 мая текущего года в Ингушетии проведено 835 888 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 734 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 034, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 65 человек, 16 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

84 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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