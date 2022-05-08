Covid-19 выявлен за минувшие сутки у 8 жителей Ингушетии
На 8 мая текущего года в Ингушетии проведено свыше 846 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 772 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 074, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализирован 70 человек, 17 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 3 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.
80 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.