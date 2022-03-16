Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 26 жителей Ингушетии

За весь период умерло 547 человек, выздоровело — 37 594.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 50 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 132 человека, 42 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 15 из них — на ИВЛ.

1 567 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.