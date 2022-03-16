Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 26 жителей Ингушетии
На 16 марта в Ингушетии проведено 737 856 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 811 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+26 за сутки).
За весь период умерло 547 человек, выздоровело — 37 594.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 50 жителей региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 132 человека, 42 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 15 из них — на ИВЛ.
1 567 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.