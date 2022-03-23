Коронавирус

Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 33 жителей Ингушетии

0

На 23 марта в Ингушетии проведено 752 163 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 087 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+33 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 251 (+112 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 39 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 102 человека, 34 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 9 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 7 из них — на ИВЛ.

1 156 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Региональный фонд развития промышленности создан в Ингушетии
В Ингушетии определят финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»
В Ингушетии загорелся заброшенный маслозавод
В Ингушетии эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням животных благополучная
В Ингушетии сформирован инвестиционный портфель на 25 млрд рублей
В Ингушетии родители выпускников смогут сдать ЕГЭ по базовой математике
Несмотря на санкции, агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии показывает хорошие результаты
В Минобразования Ингушетии назвали провокацией сообщения об массовых увольнениях школьных учителей
Сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам
Ингушетия готовится к сезону весенне-летних паводков
Работники культуры Ингушетии проверят свои знания в сфере инклюзии

Главное

Яндекс.Метрика

 