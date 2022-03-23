Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 33 жителей Ингушетии
На 23 марта в Ингушетии проведено 752 163 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 087 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+33 за сутки).
За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 251 (+112 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 39 жителей региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 102 человека, 34 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 9 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 7 из них — на ИВЛ.
1 156 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.