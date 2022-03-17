Covid-19 за сутки выявили у 27 жителей Ингушетии
На 17 марта в Ингушетии проведено свыше 740 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 867 впервые установленный диагноз Covid-19 (+27 за сутки).
Умерло всего 547 человек, выздоровело — 37 707, сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 73 жителя региона старше 60 лет.
161 человек госпитализировано, 51 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 16 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.
1 473 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.