Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 27 жителей Ингушетии

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На 29 марта в Ингушетии проведено 764 255 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 236 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+27 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 589 (+55 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 31 житель региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 104 человека, 32 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 9 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

995 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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