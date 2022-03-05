Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 67 жителей Ингушетии

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На 5 марта в Ингушетии проведено 715 944 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 39 440 впервые установленный диагноз Covid-19 (+67 за сутки).

Умерло всего 542 человека, выздоровело — 35 045, сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 63 жителя региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 135 человек, 53 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 8 из них — на ИВЛ.

3 718 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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