ЦУР Ингушетии будет отрабатывать обращения жителей совместно с министерством энергетики и ЖКХ
В недавно сформированном Министерстве энергетики и ЖКХ Ингушетии прошло совещание с участием представителей Центра управления регионом, на котором обсуждены вопросы взаимодействия двух ведомств в рамках отработки тематических обращений и жалоб жителей республики.
Так, Центр управления регионом организует работу ведомства в системах «Инцидент-менеджмент» и ПОС. Сотрудники центра объяснили специфику работы систем мониторинга и отметили, насколько в этой работе важно не просто отписывать поступившие обращения ответственным лицам, но и следить за тем, чтобы они технически решались.
Помимо этого, Центром управления регионом, сообщила его пресс-служба, будет оказана поддержка в проведении работы по запуску страниц ведомства в социальных сетях. Это делается для максимального упрощения процесса обращения в министерство.