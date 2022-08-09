ЦУР

ЦУР Ингушетии будет отрабатывать обращения жителей совместно с министерством энергетики и ЖКХ

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В недавно сформированном Министерстве энергетики и ЖКХ Ингушетии прошло совещание с участием представителей Центра управления регионом, на котором обсуждены вопросы взаимодействия двух ведомств в рамках отработки тематических обращений и жалоб жителей республики.

Так, Центр управления регионом организует работу ведомства в системах «Инцидент-менеджмент» и ПОС. Сотрудники центра объяснили специфику работы систем мониторинга и отметили, насколько в этой работе важно не просто отписывать поступившие обращения ответственным лицам, но и следить за тем, чтобы они технически решались.

Помимо этого, Центром управления регионом, сообщила его пресс-служба, будет оказана поддержка в проведении работы по запуску страниц ведомства в социальных сетях. Это делается для максимального упрощения процесса обращения в министерство.

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