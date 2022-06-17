ЦУР Ингушетии не будет фиксировать обращения жителей через запрещенные в России соцсети

«Теперь для отработки сообщений рекомендуем оставлять комментарии на официальных страницах ведомств в актуальных социальных сетях, таких как Одноклассники, ВКонтакте и Telegram. Также отмечу, что в последнее время связи с массовым переходом населения из Instagram в наши отечественные соцсети, обращения из ТГ в систему мониторинга поступали с небольшой задержкой, в связи с чем срок ответа на них немного увеличился. Но сейчас проблема решена, работа системы налажена», — сказал руководитель центра управления регином Магомед Мальсагов.

Он отметил, что за 2021 год в системе «Инцидент-менеджмент» было отработано 7 тыс. обращений, а с начала 2022 года — 2,5 тыс. обращений. Мальсагов также подчеркнул, что на данный момент среднее время ответа на инцидент составляет 2 часа 48 минут.

ЦУР собирает обращения граждан также и через Платформу обратной связи (ПОС). Туда сообщения поступают через специализированную форму на официальных сайтах региональных органов государственной власти и через мобильное приложение «Госуслуги — Решаем вместе», а также портал Госуслуги.

«Все обращения, поступающие в ПОС, проходят модерацию и направляются в соответствующее ведомство по сути обращения. Платформа также позволяет заявителю в режиме реального времени отследить на каком этапе рассмотрения находится сделанное им обращение», — сказал Мальсагов.

По его словам, за 2021 год в ПОС было отработано 1900 обращений, а за 2022 год отработано 230 обращений.

Также стоит отметить, что для ускорения работы по обработке обращений граждан по всей республике запущены муниципальные центры, которые также оперативно реагируют на жалобы местных жителей.

«Центры выявляют источники проблем на местном уровне, разрабатывать дорожные карты по их устранению, а также создают механизмы ускоренного решения типичных вопросов», — сообщил руководитель ЦУР Ингушетии.

Напомним, инцидент-менеджмент — позволяет консолидировать обращения и жалобы жителей республики из открытых источников (социальные сети, форумы), а также возможные информационные риски в социальных сетях, что помогает органам исполнительной власти и органам местного самоуправления оперативно реагировать на проблемные социальные направления, давать обратную связь и принимать необходимые управленческие решения.