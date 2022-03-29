Дебошир из Ингушетии ответит в суде за удар в глаз инспектору ДПС

«По версии следствия, на автомобиль обвиняемого была получена ориентировка. Данный автомобиль марки «Тойота-Королла» был обнаружен в Малгобеке. Игнорируя законное требование к остановке, водитель продолжил движение, однако инспекторы вынудили его остановиться. Законные требования инспекторов предъявить документы также были проигнорированы. После чего пассажир автомашины схватил представителя власти рукой за полицейский номерной металлический жетон и нанес удар в область глаза инспектора, в результате чего причинил ему телесное повреждение в виде ссадины в области левой надбровной дуги», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого Малгобекской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.