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Дефицит мест в детсадах в Ингушетии снизят до 98%, в школах — почти до 60%

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Республиканские власти в 2022 году планируют открыть 30 школ и детских садов, заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Если говорить о темпах строительства учебных заведений, то в 2022 году мы сдаем 21 школу и 9 детских садов. Это позволит снизить дефицит мест в школах до 59% и до 98% в дошкольном образовании», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, несмотря на активное строительство, потребность в новых школах все еще сохраняется. Это связано с тем, что Ингушетия занимает одно из первых мест по рождаемости в России.

Задачу строительства детских садов и школ в регионе решают два ключевых национальных проекта: «Образование» и «Демография». Результаты их реализации можно видеть в каждом населённом пункте республики.

Как отметил руководитель субъекта, общеобразовательные учреждения возводятся по современным стандартам. Некоторые из них оснащаются многофункциональными спортивными площадками и специализированными лифтами для детей с ОВЗ.

Калиматов считает, что Госстройнадзору необходимо с большей ответственностью отнестись к составлению документов о техническом состоянии зданий и не давать разрешения на ввод в строй объектов до полного устранения нарушений при их наличии.

На таких стройплощадках должен быть особый контроль. Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать.

Глава субъекта добавил, что нигде не строят столько образовательных учреждений, сколько в Ингушетии.

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